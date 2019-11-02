Одесская СБУ задержала своего за взяточничество

В Одессе на взятке поймали СБУшника: он с подельником требовали деньги у предпринимателя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Установлено, что сотрудник вместе с сообщником требовали более 35 тысяч гривен от местной жительницы. За эту сумму злоумышленники обещали содействие в возвращении женщине автомобиля, изъятого сотрудниками полиции, и гарантировали якобы невмешательство правоохранителей в её предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали перечисление на банковскую карточку сообщника аванса в размере более чем 15 000 гривен.

Сейчас в рамках начатого уголовного производства происходят обыски по месту работы и жительства фигурантов дела.

Обоим подозреваемым объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 190 (мошенничество) и 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.