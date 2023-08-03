СБУ задержала в Одессе юрисконсульта «партии Шария», работавшего на разведку РФ

Контрразведка Службы безопасности провела в Одессе многоэтапную спецоперацию, в результате которой задержан агент главного управления генштаба из России, более известного как ГРУ.

По сообщению СБУ в Одесской области, задержанный передавал врагу цели для воздушных ударов по Одессе, отслеживал места дислокации и перемещения украинских подразделений ПВО, отчитывался о последствиях «прилётов» ракет и ударов дронами-камикадзе.

По данным следствия, злоумышленник является частным юристом, ранее бывшим помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции «партии Шария» в одном из райсоветов Одесской области. После полномасштабного вторжения России он вместе с женой выехал во временно оккупированный Симферополь, где по собственной инициативе обратился в «военный комиссариат Крыма». Там он и был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского гру Григорием Ивановым, работавшим под прикрытием и представившимся сотрудником ФСБ. Предатель дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу России, после чего агенту был присвоен оперативный псевдоним «Diezel».

Фигурант получил 500 долларов США «аванса» за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, после чего вернулся в Одессу для сбора разведданных. Здесь он также пытался устанавливать контакты с местными стражами порядка, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Коммуникацию с военной разведкой РФ агент поддерживал через анонимный чат в популярном мессенджере, откуда удалял всю информацию после каждого сеанса связи. Впоследствии для прикрытия он устроился в одну из местных общественных организаций, привлекавшихся к поддержанию правопорядка в городе.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружены мобильные телефоны и электронные носители с доказательствами незаконной деятельности, оружие и боеприпасы, направленные на экспертизу.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения).

Пока он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Контрразведчики спецслужбы идентифицировали оперативные связи российского разведчика — ещё пяти кадровых сотрудников группы из числа его близкого окружения.

Кроме того, контрразведка СБУ идентифицировала супругу изменника, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с российским игру, получая ежемесячное жалованье. В частности, женщина администрирует Телеграмм-канал, по заказу вражеских спецслужб распространяя фейки о ситуации в Одессе. Решается вопрос по поводу сообщения ей о подозрении в государственной измене.

Спецоперацию по разоблачению проводили сотрудники СБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской облпрокуратуры.

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года Служба безопасности Украины задержала в Одессе блогера, который, по данным следствия, оправдывал вооружённую агрессию РФ и призывал к захвату государственной власти в Украине.

Фото: СБУ

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