В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Абажи, светлая ему память

Защищая свободу и независимость Украины, во время боевой задачи в Донецкой области трагически оборвалась 13 июня жизнь 44-летнего жителя Болграда, военнослужащего подразделения морской пехоты Александр Абажи.

Об этом сообщает пресс-служба Болградской районной государственной администрации.

18 июня в Болграде простились с Александром, провели его до последнего места покоя на городском кладбище.

Как информировала Одесса News, 31 июля 2023 года при исполнении служебных обязанностей в Херсонской области погиб одесский полицейский Юрий Коваш.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА

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