Защищая Украину, погиб одесский полицейский Юрий Коваш, светлая память

Защищая Украину на Херсонском направлении, погиб одесский полицейский Юрий Коваш.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области.

Юрий Коваш родом из городка Балта Одесской области.

Отдал службе в правоохранительных органах 17 лет. Работал в разных подразделениях, в том числе патрульной полиции, батальоне полиции особого назначения, криминальной полиции. Последние несколько лет занимал должность оперуполномоченного сектора криминальной полиции отдела полиции №4 Одесского районного управления полиции №1.

С началом полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины оперативник в составе сводного отряда ГУ НП в Одесской области выполнял на деоккупированной части Херсонской области служебные задачи, связанные с противодействием вооружённой агрессии Российской Федерации и преступности в условиях военного положения, поддержанием правопорядка.

«31 июля старший лейтенант полиции выполнял служебную задачу в одном из районов Херсона, когда российские войска ударили по нему из артиллерии. От разрыва нескольких снарядов жизнь 40-летнего полицейского оборвалась. Склоняем головы перед погибшим коллегой. Разделяем боль и горе родных и близких по поводу невосполнимой потери. У правоохранителя остались пожилые родители и несовершеннолетний сын», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, в июне 2023 года Килийская громада Одесской области простилась с 47-летним командиром зенитного взвода, старшим лейтенантом Олегом Бондаренко из села Шевченково.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: ГУ НП в Одесской области

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