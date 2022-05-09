В украинском небе погиб замкомандующего ВМС ВСУ Игорь Бедзай

В ходе выполнения боевого задания в составе экипажа морского вертолёта Ми-14 от ракеты российского истребителя погиб заместитель командующего Военно-морскими силами Вооружённых сил Украины по авиации полковник Игорь Бедзай.

Об этом директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут сообщил в Facebook.

«В украинском небе погиб один из лучших офицеров Военно-морских сил – полковник Игорь Бедзай – заместитель командующего ВМС по авиации. Более известный как бывший командир 10-й Морской авиационной бригады из Новофёдоровки, возле Сак, Крыма», — отметил он.

Как заметил Чмут, в 2014 году полковник Бедзай был «едва ли не единственным из всего командования флота, кто проявил лидерство и решительность».

«Пока все ждали мифических «приказов из Киева», он организовал личный состав, подготовил технику и на глазах оккупантов перегнал всю исправную авиацию на континентальную часть Украины. А на следующий день — повторил это с тем, что не смогло полететь в первый день. Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили Морскую авиацию», — подчеркнул он.

1 мая стало известно, что в бою на востоке Украины погиб известный «киборг»-десантник Руслан Боровик.

Как сообщала Одесса News, по словам Владимира Зеленского, потери украинских военных в войне с Россией с начала полномасштабного вторжения 24 февраля оцениваются украинскими властями в 2,5 – 3 тыс. погибших.

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