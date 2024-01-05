Кулеба о военной помощи Запада Украине: «У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А»

Украина верит в план А по её военной поддержке странами Запада и не имеет альтернативы.

Об этом в интервью американскому телеканалу CNN заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба, пишет издание ГОРДОН.

Его спросила ведущая телеканала, какой у Украины план Б для восполнения нехватки оружия, которое оно пока не может получить от западных стран.

«У нас нет плана Б. Мы уверены в плане А, – ответил Кулеба. – Украина всегда боролась и будет бороться с имеющимися у неё ресурсами. И, как правильно сказал генсек НАТО, то, что даётся Украине, не благотворительность . Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа».

По словам главы украинского МИД, в случае теоретической победы РФ в войне против Украины «другие лидеры во всём мире будут искушены пойти по стопам России», и это потребует от США «намного более высокой цены».

«Те, кто в своих внешнеполитических расчётах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить место работы. Поэтому пусть какой была бы цена сегодня, цена всего, что будет, если Украина не получит помощи сегодня, будет намного выше, поэтому мы верим в план А, мы работаем над планом А и мы его воплотим», — подчеркнул Кулеба.

Одесса News сообщала, что, по мнению координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, «если Конгресс не примет решение о помощи, тогда военные поставки Украине придётся остановить, однако администрация США будет делать всё возможное для того, чтобы украинцы получали необходимое вооружение».

Германия в январе 2024 года предоставила Украине первый в этом году пакет военной помощи.

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