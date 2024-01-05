Известный американский актёр посетил одесский ледокол

Лиев Шрайбер, известный американский актёр, продюсер, режиссёр и один из самых преданных послов Украины в инициативе UNITED24 побывал на ледоколе «Ноосфера» (порт приписки Одесса).

Об этом в Facebook сообщает Национальный антарктический научный центр.

Отмечается, что Лиев находится в круизе Антарктикой и в районе острова Кинг Джордж увидел украинское судно «Ноосфера», которое следовало с нашей станции «Академик Вернадский» в Чили.

«Через United24 актёр связался с нами, спросив, можно ли посетить ледокол и пообщаться с его командой. Капитан «Ноосферы» Александр Гришко охотно согласился, и уже через несколько часов Лиев поднялся на борт украинского флагмана», — говорится в сообщении.

Главной темой короткого общения стала полномасштабная война в Украине и возможность нашего государства даже в таких условиях развивать науку и антарктические исследования.

В память о своём визите актёр оставил запись на украинском языке: “Капитана Гришко и экипаж «Ноосферы» благодарю за гостеприимство, но больше за то, что вы так гордо подняли флаг и напомнили миру, насколько мы сильны вместе. Путин – придурок!!!”.

Сообщается, что капитан ледокола поблагодарил Лиева «за невероятную встречу и постоянную поддержку Украины» и выразил уверенность, что «в следующий раз наш посол посетит «Ноосферу» уже в её родном порту — Одессе, когда мы будем праздновать Победу».

Для справки. Лиев Шрайбер родился в Сан-Франциско, однако имеет украинские корни. Впервые он посетил Украину ещё в начале 2000-х. После начала полномасштабного вторжения актёр начал инициативу BlueCheck Ukraine, вместе с гуманитарной организацией World Central Kitchen варил борщ для вынужденных переселенцев на вокзале в польском Перемышле, посещал Львов, чтобы поддержать проект психологической помощи Ukraine Needs You, а 6 июля 2022 года стал амбассадором United24 по направлению «Медицинская помощь». В частности, осенью 2022 года Шрайбер инициировал сбор средств на закупку генераторов для украинских больниц. После его обращения первые 100 000 долларов собрали в течение нескольких часов. Впоследствии к сбору присоединились другие послы платформы. Итого им удалось аккумулировать в поддержку проекта 3 000 000 долларов.

Как сообщала Одесса News, в фильмографии актёра 60 картин. Он наиболее известен по лентам «Крик», «Ураган», «Цена страха», «Проект 281», «Маньчжурский кандидат», «Разрисованная вуаль», «Люди Икс: Начало. Росомаха», сериалу «Рэй Донован». В 2005 году в Украине сняли фильм «И всё осветилось» по сценарию Шрайбера.

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