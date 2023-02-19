361-е сутки вторжения РФ: подразделения ВСУ отражают ожесточённые атаки захватчиков

Начались 361-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 19 февраля, в течение прошедших суток российские оккупанты нанесли 4 авиационных и 15 ракетных ударов, большинство из них — по гражданской инфраструктуре Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Херсонской областей.

«Также враг совершил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза нанесения ракетных ударов Российской Федерацией остаётся высокой по всей территории Украины», — говорится в сообщении Генштаба.

Отмечается, что основные усилия враг и дальше сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населённых пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная — Луганской; Выемка, Федоровка, Дубово-Василовка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой областей.

Враг обстрелял на Запорожском направлении ряд населённых пунктов.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали Херсон, а также районы ещё 27 населённых пунктов, включая Берислав, Казацкое, Понятовку, Садовое, Весёлое, Антоновку, Велетенское и Берегово Херсонской области.

Авиация Сил обороны ВСУ в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также по позиции зенитно-ракетного комплекса.

Силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2 крылатые ракеты типа «Калибр», а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 район сосредоточения живой силы противника.

Как сообщала Одесса News, 18 февраля российские оккупационные войска выпустили по Украине четыре крылатых ракеты «Калибр» из акватории Чёрного моря, 2 из которых были сбиты силами ПВО.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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