В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Голяк, светлая ему память

На войне с российскими захватчиками погиб матрос Игорь Голяк из села Приветное Белгород-Днестровской громады.
Бойцу было всего лишь 27, — сообщили в пресс-службе Шабовского сельсовета.
Он получил ранение на фронте, но сердце не выдержало.
У погибшего осталась мать, а его родной брат также служит в ВСУ.
Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб Олег Волин из Теплодара Одесской области.
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Фото: Шабовский сельсовет/Facebook
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