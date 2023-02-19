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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Голяк, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Голяк, светлая ему память

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На войне с российскими захватчиками погиб матрос Игорь Голяк из села Приветное Белгород-Днестровской громады.

Бойцу было всего лишь 27, — сообщили в пресс-службе Шабовского сельсовета.

Он получил ранение на фронте, но сердце не выдержало.

У погибшего осталась мать, а его родной брат также служит в ВСУ. 

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на войне с российскими захватчиками погиб Олег Волин из Теплодара Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Шабовский сельсовет/Facebook

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