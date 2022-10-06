Два измаильских врача — отец и дочь — ответят в суде за «базар» о «русском мире»

Прокуроры Измаильской окружной прокуратуры направили в суд два обвинительных акта в отношении двух врачей, жителей Измаила по фактам размещения и распространения ими материалов, содержащих оправдывание и отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Следствием установлено, что женщина, работник медицинской отрасли, записала и распространила в социальной сети «Инстаграм» видеоматериал, публично оправдывающий и отрицавший вооружённую агрессию и военные преступления оккупантов в Украине. В обнародованном видео содержится отрицание временной оккупации части украинских территорий и глорификация российских захватчиков. Этот пост приобрёл общественный резонанс и вызвал волну возмущения.

В свою очередь, её отец, тоже врач с огромным стажем, с начала полномасштабного вторжения врага в Украину, несмотря на систематические обстрелы Одесской области оккупантами, распространял материалы в российской социальной сети «Одноклассники», которые также оправдывали действия агрессора, унижали национальную честь украинского народа и восхваляли и превозносили русских захватчиков.

Сторонники военной агрессии РФ разоблачены по материалам сотрудников УСБУ в Одесской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Измаильского РПП ГУНП в Одесской области.

Отмечается, что за это преступление Законом предусмотрено до 5 лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года Служба безопасности Украины разоблачила российского агента в Одесской области, которая разведывала размещение и маршруты перемещения сил обороны в прифронтовых районах на юге страны.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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