Одесская область получила генераторы от партнёров из Польши и Арабских Эмиратов

Одесская область получила гуманитарную помощь от партнёрского региона — Поморского воеводства Республики Польша, а также из Объединённых Арабских Эмиратов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации в Facebook.

Отмечается, что 10 генераторов, полученные из Польши, были распределены среди учебных заведений, а также по Одессе для обеспечения функционирования «Пунктов Несокрушимости», а карета скорой помощи передана Одесскому областному центру социально-значимых болезней.

Крупную партию генераторов в количестве 208 штук, предоставленных руководством Объединённых Арабских Эмиратов, распределили в рамках программы Фонда государственного имущества Украины и государственных институций «Утепляем страну».

«Все 208 поступивших генераторов будут пропорционально распределены среди районов и громад Одесской области для обеспечения первоочередных потребностей населения и объектов критической инфраструктуры», — отметил начальник Одесской ОВА Максим Марченко.

Как сообщала Одесса News, в декабре в Одессу поступили мощные генераторы правительства Германии для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры.

Фото: ООВА

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