ВСУ дали отпор войскам Путина в районе Соледара и Бахмута, сбито 3 вертолёта врага

Силы обороны Украины за последние сутки отбили российских захватчиков, пытавшихся атаковать в районах 13 населённых пунктов Донбасса, в том числе возле Стельмаховки, Соледара и Бахмута.

Защитники ударили по сосредоточению оккупантов, уничтожив живую силу, а также сбили три вражеских вертолёта, столько же разведывательных дронов и уничтожили склад с горюче-смазочными материалами, — сообщает в оперативной информации по состоянию на 6.00 9 января спикер Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины Александр Штупун.

На 320-е сутки войны войска РФ ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях, пытаются улучшить тактическое положение на Купянском. На Бахмутском от вражеского огня пострадали Спорное, Берестово, Белогоровка, Весёлое, Раздоловка, Красная Гора, Бахмут, Клещиеевка, Белая Гора, Дилиевка, Дружба, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 7 ракетных и 31 авиаудар, совершили 73 обстрела из реактивных систем залпового огня.

На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях ВС РФ обороняются на ранее занятых рубежах, проводят инженерное оборудование позиций, на Северском и Слобожанском направлениях враг совершил миномётные и артиллерийские обстрелы по районам нескольких населённых пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На Лиманском направлении огневое воздействие со стороны ВС РФ испытали Макеевка, Площанка, Невское, Кузьмино, Червонопоповка и Диброва Луганской области.

На Запорожском направлении вражеские обстрелы фиксировались возле Дорожнянки, Чаривного, Белогорья, Малых Щербаков, Степового, Каменского Запорожской области и Алексеевки на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении агрессор не прекращает обстрелы населённых пунктов вдоль правого берега Днепра. Снова под огонь из российских реактивных систем залпового огня попал Херсон.

За сутки 8 января подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Краснопоповка на Луганщине, а также Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка на Донетчине.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения захватчиков и три – по позициям их зенитно-ракетных комплексов.

Кроме этого, наши воины сбили три вертолёта врага – Ка-52, Ми-24 и Ми-8 и три разведывательных БПЛА типа «Орлан-10».

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили семь районов сосредоточения живой силы и военной техники ВС РФ, склад горюче-смазочных материалов.

Как сообщала Одесса News, несмотря на объявленный российскими оккупантами так называемый «режим прекращения огня», за предыдущие сутки противник нанёс 9 ракетных, 3 авиационных удара и совершил 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На главном фото бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко.

Фото: Генштаб, Отдельная президентская бригада им. гетмана Б.Хмельницкого, ОК «Юг», Арсений Герасименко/Facebook

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