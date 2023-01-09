В бою за Украину погиб дед Саша из Одессы — Александр Свергоцкий, светлая ему память

На фронте погиб 52-летний Александр Свергоцкий из Одессы, которого не хотели брать в ВСУ из-за возраста и нехватки военного опыта.

Об этом рассказало издание «УСИ«.

Александр с первых дней войны добровольно пошёл в военкомат, но ему отказали, так как он 1970 года рождения и ранее не был военным. Но он не сдался и в течение двух недель каждый день приходил в военкомат.

Одессит садился на скамейку в коридоре с приготовленными бутербродами и чаем в термосе и так сидел с начала рабочего дня и до вечера, объясняя работникам военкомата, что он взрослый человек и у него нет детей. К тому же он не хотел, чтобы на фронте гибли молодые ребята.

После двух недель такой «осады» его мобилизовали.

На фронте бойца Александра Свергоцкого прозвали дед Саша.

16 декабря он геройски погиб.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря на российско-украинской войне погиб защитник из села Приморское Белгород-Днестровского района Одесской области Сергей Карпенко.

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Фото: УСИ

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