В Украине встретили ещё 50 своих бойцов, освобождённых из вражеского плена

8 января состоялся очередной обмен военнопленными.
Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео встречи украинских защитников, освобождённых из российского плена в результате состоявшегося в воскресенье очередного обмена.
«Это результат работы Объединённого центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Украину из российского плена вернулись 50 военных — 33 офицера, 17 рядовых и сержантов.
Таким образом, из плена с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже 1646 человек – военных и гражданских.
Как сообщала Одесса News, во время предыдущего обмена военнопленными, состоявшегося 31 декабря 2022 года, было освобождено 140 наших защитников.
Фото: Андрей Ермак/Теlegram
Видео: СБУ
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