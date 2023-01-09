В Украине встретили ещё 50 своих бойцов, освобождённых из вражеского плена

8 января состоялся очередной обмен военнопленными.

Служба безопасности Украины обнародовала эксклюзивное видео встречи украинских защитников, освобождённых из российского плена в результате состоявшегося в воскресенье очередного обмена.

«Это результат работы Объединённого центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Украину из российского плена вернулись 50 военных — 33 офицера, 17 рядовых и сержантов.

Таким образом, из плена с начала полномасштабного вторжения удалось вернуть домой уже 1646 человек – военных и гражданских.

Как сообщала Одесса News, во время предыдущего обмена военнопленными, состоявшегося 31 декабря 2022 года, было освобождено 140 наших защитников.

Фото: Андрей Ермак/Теlegram

Видео: СБУ

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