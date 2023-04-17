Пасхальный обмен пленными: домой вернулись 130 защитников Украины

В рамках пасхального обмена пленными Украина вернула 130 своих защитников.

Об этом сообщил в Telegram глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

«Большой пасхальный обмен пленными. Возвращаем 130 наших людей. Он проходил в течение последних дней в несколько этапов. Военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки, сотрудники ГССТ (Государственная специальная служба транспорта, – ред.)», – написал он.

Глава ОПУ отметил, что речь идёт о рядовых и сержантах, которые попали в плен на бахмутском, соледарском, запорожском, херсонском направлениях.

«Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их. Жизнь наших – высшая ценность для нас», – объяснил Ермак.

Он подчеркнул, что выполняется задача президента Украины Владимира Зеленского: «Вернуть всех».

«И мы вернём», – заявил Ермак.

Большинство украинцев, которые были освобождены из плена РФ на Пасху, служили в Вооружённых силах Украины.

По информации в Facebook украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, «благодаря усилиям координационного штаба домой возвращаются 92 военнослужащих Вооружённых сил Украины, 20 тероборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта. 48 из 130 освобождённых защитников считались пропавшими без вести», – говорится в сообщении.

В координационном штабе отметили, что у части освобождённых из плена есть «ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности».

По данным штаба, самому старшему из тех, кто вернулся из плена на Пасху, исполнилось 58 лет, а самому младшему – 21 год. Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе Бахмута.

«За прошедшую неделю команде координационного штаба удалось вызволить из неволи врага 230 наших воинов. Все они смогут отпраздновать Пасху. Вместе со всей страной мы приветствуем спасённых защитников на родной земле и не прекращаем усилий по освобождению всех пленных украинцев», – подчеркнули в координационном штабе.

Для справки. С начала полномасштабной войны, начавшейся 24 февраля 2022 года, Украина освободила из российского плена 2105 украинцев. По информации украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, есть примерные данные о том, сколько украинцев продолжают находиться в плену, но раскрывать это количество нельзя.

Самый крупный на данный момент обмен прошёл 21 сентября 2022 года. Тогда из плена освободили 215 защитников Украины. России отдали бывшего нардепа от ныне запрещённой партии ОПЗЖ, кума президента РФ Путина Виктора Медведчука и 55 российских военных.

Как сообщала Одесса News, 10 апреля из плена РФ удалось освободить 100 украинских военнослужащих.

Фото: Координационный центр по вопросам обращения с военнопленными/Facebook, Андрей Ермак/Теlegram

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