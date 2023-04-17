В Одессе открылся консультационный центр Уполномоченного Рады по правам человека

В Одессе приступил к работе консультационный центр Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Об этом сообщил в Теlegram омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В консультационном центре жители Одесской области смогут получить разъяснения относительно путей возвращения ребёнка или семей с детьми с временно захваченных россиянами территорий, офлайн и онлайн консультации по получению свидетельства о рождении ребёнка в условиях военного положения или его легализации, если документ получен на временно захваченной территории, — отмечается в сообщении.

Здесь ткже можно получить разъяснения по установлению контактов с ребёнком, вывезенным родителем за границу.

Кроме того, в центре можно заполнить формы розыска ребёнка или заявки на получение помощи детям, которые получили ранения и травмы в результате войны, и обратиться с другими вопросами, связанными с нарушениями прав человека.

В церемонии открытия приняли участие сотрудники Офиса омбудсмена, партнёры по проекту правительства Канады «Сопровождение правительственных реформ в Украине» (SURGe), представители органов государственной власти и общественных организаций области.

Обратиться в консультационный центр в Одессе можно по адресу: ул. Канатная, 83, офис 103 с понедельника по пятницу с 09:00 до 16:00, по телефонам: 0800-50-17-20, 048-722-05-22, 048-722-07-22, 066823648.

Как сообщала Одесса News, Уполномоченный по защите языка Тарас Креминь считает нужным расширить в одесском регионе сеть программ по изучению государственного языка.

Фото: Офис омбудсмена

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