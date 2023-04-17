Беспроигрышная серия «моряков» оборвалась на «Ворскле»

Футбольный поединок в Одессе между командами «Черноморец и «Ворскла» (Полтава) закончился со счётом 0:1, прервавшим серию беспроигрышных для «моряков» матчей.

Об этом сообщает ФК «Черноморец».

В первом тайме игра долго шла без ударов по воротам и без потенциально опасных «стандартов». Начало матча осталось за гостями: подопечных Романа Григорчука спасла однажды перекладина, также надежно в воротах действовал Евгений Паст.

Во второй половине тайма у «Черноморца» начало выходить что-то в позиционном нападении. Уверенные действия Владимира Салюка по всему периметру поля придали уверенность всей команде. Также положительно отразился на атакующем потенциале «Черноморца» выход Максима Войтиховского. Впрочем, первая 45-минутка завершилась без забитых мячей.

После перерыва хозяева нанесли первый удар в створ ворот Павла Исенко — Илья Путря опасно выполнил штрафной. Во втором тайме преимущество уже было на стороне одесского клуба. Но не хватало завершающего удара. Казалось, что хозяева обретут силы, чтобы дожать «Ворсклу».

Однако, досадная ошибка в центре поля привела к быстрой контратаке полтавского клуба, партнёры вывели на ударную позицию Сефери, и тот точно пробил по воротам Евгения Паста.

Отыграться у «Черноморца» не было ни времени, да и, особенно, возможностей.

0:1, неожиданное поражение «Черноморца» после яркого весеннего старта, — резюмируется в спортивных комментариях к матчу.

Как сообщала Одесса News, 9 апреля в Александрии состоялся матч между футбольными командами «Черноморец» и «Александрия», закончившийся со счётом 1:1.

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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