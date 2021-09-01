Паралимпийка из Одессы Ирина Щетник завоевала вторую бронзовую медаль

Одесситка Ирина Щетник второй раз стала бронзовым призёром по пулевой стрельбе Паралимпийских Игр-2020 в Токио (Япония).

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

Щетник заняла 3-е место в финале смешанных соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в классе SH1.

Таким образом, в активе паралимпийской сборной Украины уже 68 наград — 15 золотых, 33 серебряных и 20 бронзовых.

По итогам 7 паралимпийских дней Украина занимает 5-е место по количеству золотых медалей. Перед ней — Китай, Великобритания, Россия, США.

Как информировала Одесса News, ранее Ирина Щетник завоевала 3-е место в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod