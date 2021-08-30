Одесситы «рулят»: паралимпийка Ирина Щетник завоевала «бронзу»

Шестой день XVI летней Паралимпиады в Токио (Япония) принёс ещё одну победу национальной сборной Украины.

По сообщению Национального комитета спорта инвалидов Украины, одесситка Ирина Щетник завоевала «бронзу» в пулевой стрельбе.

Эту награду Ирина получила за 3-е место в финале соревнований по стрельбе из пневматической винтовки.

Таким образом, в активе паралимпийской сборной Украины уже 46 наград — 11 золотых, 23 серебряных и 12 бронзовых.

По итогам 5 паралимпийских дней Украина занимает 5-е место по количеству золотых медалей. Перед ней — Китай, Великобритания, Россия, США.

Как сообщала Одесса News, спортсмен по академической гребле из Одессы Роман Полянский принёс Украине десятое «золото» Паралимпиады-2020 в Токио.

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