Одесский спортсмен стал бронзовым призёром чемпионата мира в Испании

Одесский спортсмен Джамал Кулиев завоевал бронзовую медаль молодёжного чемпионата мира по боксу, который проходил в испанской Ла-Нусии с 14 по 26 ноября.

Об этом сообщает отделение НОК в Одесской области.

Отмечается, что кроме Джамала Кулиева, в этих соревнованиях приняли участие ещё 2 спортсмена из Одесской области — боксёр из Арциза Анастасия Коваленко и 17-летняя одесситка Анастасия Крамаренко.

«18-летний Джамал Кулиев (БК «Левша», тренеры – Азер Мустафаев, Нуреддин Алибейли) остановился на полуфинальной стадии в категории «до 86 кг». Его ровесница, боксёр из Арциза Анастасия Коваленко (БК «Пересвет», Арциз, тренеры – Владислав Лозанюк, Сергей Антонов) заняла 5-е место в категории «до 52 кг», а 17-летняя одесситка Анастасия Крамаренко (БК «Левша», тренеры – Азер Мустафаев, Нуреддин Алибейли) уступила в 1/8 финала соревнований в категории «до 57 кг», — говорится в сообщении.

В 1/8 финала Джамал Кулиев взял вверх над Абдулазизом Абдурахмоновым из Узбекистана – 5:0 (28:27, 28:27, 28:27, 28:27, 28:27), в четвертьфинале – над индусом Мохитом Мохи. Этот бой одессит выиграл нокаутом – судья остановил бой за 7 секунд до завершения раунда, когда соперник не смог прийти в себя после одного из ударов одессита.

В полуфинальном поединке с Паоло Карузо Джамал, хоть и проигрывал после двух раундов, сохранял шансы на общую победу, ведь отставание было минимальным (на карточках судей счёт был таким — 17:18, 16:19, 17:18, 17:18, 17:18). Впрочем, во время 3-го раунда Джамал был дисквалифицирован и победа была присуждена сопернику, который в итоге стал серебряным призёром соревнований.

«Джамал Кулиев показал хорошее сражение, но судьи не отдали ему победу! Наш боксёр был лишён возможности выступить в финале чемпионата мира», — сообщила Федерация бокса Украины после этого боя. ФБУ подала протест, но итоговый результат остался без изменений.

Как сообщала Одесса News, воспитанница Одесской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фигурному катанию «Льдинка» София Евменова стала победителем на престижном турнире в Германии.

Фото: пресс-служба отделения НОК Украины в Одесской области

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