У Гантингтоні (США) завершився XII турнір з шашок: одеситка Вікторія Мотрічко — лідер

13 вересня у Гантингтоні (штат Нью-Йорк) завершився XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому брала участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

«Достроково за тур стала чемпіонкою US OPEN», — сказала одеситка кореспонденту Одесса News.

Вікторія повертається в рідну Одесу з перемогою у престижному турнірі в змаганнях з шашок-100.

Одесса News повідомляла, що турнір носить ім’я людини, пов’язаною з Одесою: Турій Колман емігрував з Одеси в 90-х роках. Його донька — Любляна — зараз є організатором цього турніру.

На US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial вийшов 21 спортсмен з США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки, Сенегалу та інших країн. Україну представляє лише Вікторія Мотрічко.

Фото: Вікторія Мотрічко

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