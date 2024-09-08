Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко — одна з лідерів XII турніру US OPEN 2024

6 вересня в Гантингтоні (штат Нью-Йорк) відкрився XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України, чемпіонка світу з шашок Вікторія Мотрічко.

Як повідомила нашому кореспонденту одеська королева шашок, Вікторія за підсумками перших днів змагань займає перше місце з шістьма очками. Першість вона ділить з Євгеном Скляровим, який представляє США.

Змагання триватимуть до 13 вересня.

За інформацією Вікторіі, якою вона поділилась з нашим кореспондентом, турнір носить ім’я людини, пов’язаною з Одесою: Турій Колман емігрував з Одеси в 90-х роках. Його донька — Любляна — зараз є організатором US Open Kolman Turiy Memorial. Про історію життя Турія Колмана і шашках, які зайняли особливе місце і стали його головним захопленням, маємо надію розповісти найближчим часом.

Вікторія Мотрічко та її чоловік Владислав Сплендер разом з Любляною Колман

Одесса News повідомляла, що на US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial вийшли 25 спортсменів з США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн. Україну представляє лише Вікторія Мотрічко.

Фото: Вікторія Мотрічко

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