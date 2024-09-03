Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко готується до відповідальних змагань в США

6 вересня в Гантингтоні (штат Нью-Йорк) відкривається XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь одеська королева шашок, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України Вікторія Мотрічко.
Наш кореспондент зв’язався з чемпіонкою світу, яка вже вилетіла в США.
«Так, я вже в Америці. Ми прилетіли разом із чоловіком Владом. Проходимо адаптацію у сестри чоловіка в Балтіморі. Турнір починається у п’ятницю», — сказала Вікторія нашому кореспонденту.
На US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial вийдуть 25 спортсменів з США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн.
Одесса News інформуватиме про перебіг турніру.
Побажаємо нашій землячці вдалих виступів!
Для довідки. Вікторія Мотрічко з 2014 року одружена з білоруським шашкістом Владиславом Сплендером. Виховує двох дітей — 9-річну дочку Ніколь та 2-хрічного сина Габріеля.
Одесса News інформувала про участь Вікторії Мотрічко в етапі Кубку світу з шашок у китайському місті Ксинтай у серпні 2024 року.
Фото: Вікторія Мотрічко
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