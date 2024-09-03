Одеська шашкістка Вікторія Мотрічко готується до відповідальних змагань в США

6 вересня в Гантингтоні (штат Нью-Йорк) відкривається XII турнір з шашок US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial, в якому бере участь одеська королева шашок, міжнародний гросмейстер, заслужений майстер спорту України Вікторія Мотрічко.

Наш кореспондент зв’язався з чемпіонкою світу, яка вже вилетіла в США.

«Так, я вже в Америці. Ми прилетіли разом із чоловіком Владом. Проходимо адаптацію у сестри чоловіка в Балтіморі. Турнір починається у п’ятницю», — сказала Вікторія нашому кореспонденту.

На US OPEN 2024 Kolman Turiy Memorial вийдуть 25 спортсменів з США, Китаю, Тайваню, Монголії, Домініканської Республіки та інших країн.

Одесса News інформуватиме про перебіг турніру.

Побажаємо нашій землячці вдалих виступів!

Для довідки. Вікторія Мотрічко з 2014 року одружена з білоруським шашкістом Владиславом Сплендером. Виховує двох дітей — 9-річну дочку Ніколь та 2-хрічного сина Габріеля.

Одесса News інформувала про участь Вікторії Мотрічко в етапі Кубку світу з шашок у китайському місті Ксинтай у серпні 2024 року.

Фото: Вікторія Мотрічко

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