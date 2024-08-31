Украина занимает 13-е место по количеству полученных медалей на Паралимпиаде-2024

XVII летние Паралимпийские игры – восьмые летние Игры с участием спортсменов-паралимпийцев Украины — продолжаются в столице Франции.

Как сообщает издание XSPORT, по состоянию на 31 августа, наша команда добилась 8 медалей и занимает 13 место.

В пятёрке стран-лидеров Китай, Великобритания, Бразилия, Нидерланды и Италия.

В составе Национальной сборной Украины из 140 спортсменов 9 из Одесской области — Наталья Коненко (бочча), Александр Литвиненко (лёгкая атлетика), Константин Панасюк (пауэрлифтинг), Богдан Гриненко, Дмитрий Суханов, Екатерина Ткачук (плавание), Андрей Дорошенко, Василий Ковальчук, Ирина Щетник (стрельба пулевая).

XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy