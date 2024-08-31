98,5тысяч одесских школьников в понедельник пойдут на учёбу

120 заведений общего среднего образования будут осуществлять образовательный процесс в Одессе в новом 2024/2025 учебном году.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

В этом году количество учащихся в заведениях среднего образования составляет 98,5 тыс. учащихся, из них 5,5 тыс. – дети внутренне перемещённых лиц. 77% учащихся будут учиться в смешанном режиме. Это значит, что большинство своих занятий они проходят очно, часть – дистанционно.

«Приоритетным для них продолжает оставаться вопрос безопасности. Поэтому в школе одновременно может находиться только такое количество детей, которое может поместиться в укрытии», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о проведении ежегодной августовской конференции педагогических работников Одессы.

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