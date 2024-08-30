Учительство Одессы собралось накануне нового учебного года

В Одессе состоялась ежегодная августовская конференция педагогических работников.

О событии сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

На конференции присутствовали представители Одесской облгосадминистрации, исполнительных органов власти Одесского горсовета, депутаты, руководители и педагогические работники, учащиеся учреждений образования Одессы.

Открыла конференцию директор Департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич, которая поздравила всех участников с началом нового учебного года.

Также собравшихся поздравили педагоги и воспитанники Дворца «Белая акация» вокально-хореографической композицией «Одесса – город мечты».

«Во время конференции педагоги Одессы подвели итоги прошедшего учебного года, обсудили основные направления работы в следующем учебном году, а также практические аспекты реформирования системы образования», — говорится в сообщении.

«Помимо текущих задач и организации мер безопасности, откровенно поговорили о том, как находить силы обнимать тех, кому больно, и не спутать человечность с манипуляциями. О том, как не потерять учителей и как найти профи, что смогут научить отдельным модулям. Об освещении во вторую смену и еду на завтрак в детсадиках, когда света нет», — рассказала о конференции директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич.

За высокие достижения в обучении и воспитании молодёжи, высокий профессионализм, добросовестное исполнение служебных обязанностей по итогам работы в 2023/2024 учебном году вручили одесским педагогам почётные награды и грамоты.

Фото: «Одесса»

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