Вместо ВНО в этом году опять будет национальный мультипредметный тест

Министерство образования и науки 20 января презентовало модель, по которой в этом году абитуриенты будут поступать в вузы.

Вместо внешнего независимого оценивания опять будет национальный мультипредметный тест (НМТ), — сообщает ведомство.

Отмечается, что тест абитуриенты будут писать в один день. В нём будут задания по трём предметам: два обязательных (украинский язык и математика) и третий на выбор (история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия).

Продолжительность теста составит 180 минут. При этом участники будут сами определять, сколько времени тратить на каждый блок заданий.

Какие типы заданий будут в блоках НМТ?

Украинский язык – 30 заданий, из которых:

10 с выбором одного ответа из четырёх;

15 с выбором одного ответа из пяти;

пять на установление соответствия (четыре из пяти).



Максимум баллов – 45, для получения 100 баллов (по 200-бальной системе) надо получить пять тестовых баллов. Не будет заданий, предусматривающих письменный развёрнутый и короткий ответы.

Математика – 22 задания, из которых:

15 с выбором одного ответа из пяти;

три на установление соответствия (три из пяти);

четыре с коротким ответом.



Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. На тесте будет возможность пользоваться черновиками и справочными материалами.

История Украины – 30 заданий, из которых:

20 с выбором одного ответа из четырёх;

четыре на установление соответствия (четыре из пяти);

три на установление соответствия;

три с выбором трёх ответов из предложенных семи вариантов.



Максимум баллов – 54, для получения 100 баллов надо шесть тестовых баллов. Задания будут касаться периода истории с середины XVI и до начала XXI века.

Иностранные языки – 32 задания, из которых:

пять с выбором одного правильного ответа;

11 на установление соответствия;

16 на заполнение пропусков в тексте.



Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. На тесте не будет заданий, предусматривающих письменный развёрнутый ответ, и заданий по аудированию.

Физика – 20 заданий, из которых:

12 с выбором одного ответа из четырёх;

два на установление соответствия (четыре из пяти);

шесть с коротким ответом.



Максимум баллов – 32, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. Будет возможность пользоваться черновиками.

Химия – 30 заданий, из которых:

20 с выбором одного ответа из четырёх;

два на установление соответствия (три из пяти);

шесть с коротким ответом.



Максимум баллов – 40, для получения 100 баллов надо четыре тестовых балла. Будет возможность пользоваться некоторыми справочными материалами и черновиками.

Биология – 30 заданий, из которых:

24 с выбором одного ответа из четырёх;

четыре на установление соответствия (четыре из пяти);

с выбором трёх ответов из трёх групп предложенных вариантов.



Максимум баллов – 46, для получения 100 баллов надо пять баллов.

НМТ будет проходить в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений образования – временных экзаменационных центрах, созданных в населённых пунктах Украины и в некоторых странах за рубежом.

Количество тестовых баллов, полученных участниками во время выполнения заданий каждого из блоков НМТ, будет переведено в результаты тестирования по шкале 100–200.

Как сообщала Одесса News, 24 марта 2022 года Верховная Рада отменила государственную итоговую аттестацию, ВНО, единый вступительный экзамен и единый профессиональный вступительный экзамен в 2022 году. Вместо этого для поступления на бюджет абитуриенты впервые сдавали национальный мультипредметный тест, а контрактники подавали мотивационное письмо.

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