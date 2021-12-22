Одесские лицеисты прошли отбор в космический проект Илона Маска

Учащиеся Ришельевского лицея в Одессе проведут научное исследование по формированию кристаллов кровяной соли, используемой в реактивных двигателях, как в земных, так и в условиях невесомости, благодаря участию в орбитальном проекте Илона Маска.

Об этом рассказала руководитель проекта, преподаватель физики лицея Анастасия Маслечко в эфире Live Studio.

«Предложение лицеистов Никиты Скрипника и Андрея Гриба осуществить научное исследование относительно роста кристаллов кровяной соли (в условиях космоса – ред.) было поддержано Малой академией наук Украины, позже заинтересовало американских учёных и прошло отбор к участию в 16-й миссии космических проектов» – отметила преподаватель физики лицея.

По словам Маслечко, после этого нам дали шанс оформить участие в проекте, герметизировать минилабораторию для доставки ракетой компании Илона Маска SpaceX Falcon 9 с мыса Канаверал на международную космическую станцию, где в течение двух недель и будут проведены исследования.

Исследование, которое позволит выяснить, влияет ли невесомость на формирование кристаллов кровяной соли, их размеры и форму в условиях невесомости, будет проходить в земных и космических условиях – на станции его проведут в 2022 году американские астронавты под контролем лицеистов благодаря установлению прямой связи с Одессой.

После завершения исследования сравнят результаты воздействия невесомости на формирование кристаллов кровяной соли, используемых в реактивных двигателях, а также в глюкометрах для диабетиков.

Как сообщала Одесса News, Павел Виктор, заслуженный учитель Украины, лауреат конкурса Global Teacher Prize Ukraine, преподаватель физики Ришельевского научного лицея стал символом перемен в системе образования. Он сумел сделать знания по физике доступными для сотен тысяч пользователей YouTube-канала.

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