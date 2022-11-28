В космос отправился корабль с экспериментами одесских школьников

Космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию с экспериментами украинских школьников из Харькова и Одессы.

Об этом первая леди Украины Елена Зеленская сообщила в Telegram.

Речь идёт о мини-лабораториях команд-победителей всеукраинского конкурса – учеников 47-й гимназии Харькова и Ришельевского лицея в Одессе, уточнила она.

«Это впервые в истории Малая академия наук Украины осуществила подобное», – подчеркнула Зеленская.

Гимназия харьковчан – участников проекта разрушена в результате удара РФ, сообщила первая леди.

«Гимназию в Харькове уничтожила российская ракета. Но учитель забрал эксперимент из разрушенного класса, и ученики всё равно завершили проект, чтобы он отвечал требованиям NASA. Россия запускает ракеты по нашим школам. Мы запускаем в космос знания. Мы действительно разные. И это, к счастью, видит весь мир», – подчеркнула она.

Ракета Falcon 9 с кораблем SpaceX Dragon статовала 26 ноября.

Первая леди проинформировала, что дети вживую наблюдали запуск корабля на мысе Канаверал в США.

«Могу только представить, какие ощущения переполняли их в этот исторический момент: когда ракета несёт в космос результат твоего труда. Меня переполняет гордость за наших учеников. За их преподавателей. За всех, кто, несмотря на войну, сделал это возможным», – добавила она.

Корабль состыковался к МКС 27 ноября, сообщили в Twitter станции.

SpaceX Dragon отправил на станцию 7700 фунтов (3500 кг) груза, в том числе научные материалы, оборудование для команды и солнечные батареи, проинформировал сайт NASA. Ожидается, что корабль проведёт на орбите около месяца, после чего вернётся на Землю с грузом, переданным со станции.

Как сообщала Одесса News в декабре 2021 года, учащиеся Ришельевского лицея в Одессе проведут научное исследование по формированию кристаллов кровяной соли, используемой в реактивных двигателях, как в земных, так и в условиях невесомости, благодаря участию в орбитальном проекте Илона Маска.

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