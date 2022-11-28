СБУ задержала в Одессе агента, который передавал РФ информацию об объектах ВСУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе агента, который передавал РФ информацию о расположении украинских войск.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-центром СБУ 28 ноября.

По информации СБУ, подозреваемый, в первую очередь, пытался обнаружить локации центров управления и системы противовоздушной обороны украинских войск.

«Полученные сведения передавал через «связного». Им оказался завербованный ФСБ представитель прокремлёвского информагентства «Бел.ru», которое находится в Белгородской области России. Для коммуникации и передачи закрытых сведений использовали заранее отработанный анонимный Telegram-канал. Полученные сведения враг планировал применить для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским военным объектам», – говорится в релизе.

Агента задержали в ходе спецоперации в Одессе при попытке передачи информации РФ, заявляют в СБУ.

«Предложение» о сотрудничестве с оккупантами он получил через запрещённые соцсети, где неоднократно высказывался в поддержку вооружённой агрессии против Украины. Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли мобильные телефоны, с которых он контактировал с российской спецслужбой. Также в его доме обнаружили запрещённую в Украине коммунистическую символику и пропагандистские материалы в поддержку коммунистической партии России», – сказано в релизе.

Мужчине сообщили о подозрении, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года житель Одесской области, стрелок из «ДНР», осуждён за участие в террористической организации. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

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