Посол США Бриджит Бринк посетила порты «Одесса и «Южный»

Посол США Бриджит Бринк и Специальный уполномоченный по санкционной политике США Джеймс О’Брайен посетили порты «Одесса» и «Южный».

Американских гостей сопровождал Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает в Facebook пресс-служба ведомства.

В фокусе рабочей встречи были обсуждены вопросы включения в «Зерновую инициативу» портов Николаева, ускорение инспектирования судов в Босфоре и пролонгация договорённостей о действии «зернового коридора» минимум на 1 год.

Отмечается, что на сегодняшний день 77 судов стоят в очереди для прохода инспекции в Турции, порты Большой Одессы используют до 50% своих мощностей, стоимость зерна растёт с каждым новым шантажом со стороны России.

«Искусственная затяжка приводит к убыткам со стороны фермеров и судовладельцев, в результате страдают самые уязвимые слои населения и страны, находящиеся на грани голода. Один день простоя обходится не менее 30 тысяч долларов. Сейчас суда ожидают инспекцию – от 2 до 5 недель. Стратегически мы должны достичь не только ускорения инспекций на Босфоре, но и присоединения к Инициативе портов Николаева и пролонгации соглашения минимум на год. Благодарен американским партнёрам за сотрудничество и готовность продвигать на международных площадках усиление «Зерновой инициативы», – прокомментировал ситуацию Александр Кубраков.

По словам Министра, Украина уже официально обратилась в ООН и Турцию с предложением о присоединении порта Николаева к «Зерновой инициативе» и ожидает ответа от гарантов договорённостей.

Также в рамках визита Министр инфраструктуры и представители США встретились с представителями портового и аграрного бизнеса и обсудили варианты содействия их работе в рамках Инициативы.

Как информировала Одесса News, 27 ноября из портов Большой Одессы вышли 7 судов с 248 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы. Всего с 1 августа из портов Большой Одессы экспортировано более 12 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Фото: Мининфраструктуры

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