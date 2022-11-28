Мэр Одессы: Во всех районах города работают «Пункты несокрушимости»

В Одессе во всех районах города работают «Пункты несокрушимости».

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, проинспектировав локации, обустроенные в Киевском районе, в том числе – Киевской районной администрации.

Как сказано на официальном сайте «Одесса» горсовета, 25 ноября, во время отключения электроэнергии, этот пункт посетили около 50 человек.

Пункты оборудованы всем необходимым для временного пребывания людей: есть возможность разогреть пищу, подзарядить гаджеты, накормить ребёнка. Также в наличии вода, чай, кофе и печенье.

Одесса News опубликовала городские «Пункты несокрушимости», где можно подзарядить мобильный телефон.

Фото: «Одесса»

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