Глава Одесской облгосадминистрации: «Для меня война началась ещё в 2014 году»

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал информационному агентству Юг.TODAY о том, как жили одесситы, все жители одесского региона 200 дней российско-украинской войны.

Одесса News предлагает своим читателям полный оригинальный текст интервью Максима Марченко.

«Для мене ця війна почалася ще у 2014 році, як бойовий офіцер я керував різними підрозділами і повністю довіряю нашим Збройним силам і нашим силам оборони, знаю їх рівень і якість бойової підготовки. Зараз я очолюю Одеську обласну військову адміністрацію, і гарантую, що ворог в нашому регіоні не пройде! Одеса і Одеська область були і будуть українськими! Зараз ми боремося за своє виживання як нація, як демократична та незалежна країна, і шляху назад у нас немає. 8 років тому ми вже були захоплені росією на Донбасі та в Криму, і тепер вони вирішили закінчити свою справу, але Україна вистоїть і переможе в цій війні. Окупанти думали, що вони зможуть нас зламати за 3 дні. Але минає вже півроку, як ми чинимо опір і контратакуємо. Ворог зазнає великої кількості втрат у живій силі, техніці, літаках і кораблях, і ми будемо й надалі знищувати їх, допоки вони не покинуть Україну!

Зазначу, що з початку введення воєнного стану на території Одеської області російськими військами було нанесено більше сотні ударів з використанням ракет по об’єктам критичної інфраструктури та житлового фонду. Пошкоджено будівельні споруди, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури, об’єкти життєзабезпечення населення, заклади освіти і охорони здоров’я, автомобільна техніка та ще багато різних об’єктів.

Внаслідок обстрілів постраждало 138 мешканців області, на жаль, загинуло 76 осіб, троє з яких – діти! Разом з цим, врятовано 42 особи та відновлено більше сотні об’єктів. Прикладами безлюдності дій ворога можуть слугувати абсолютно мирні будинки в селищах Затока, Дачне, Маяки та Сергіївка, Тірас в місті Одеса. Десятки загиблих та скалічених мирних жителів Одещини, втрачені та зруйновані вщент домівки! Ми розуміємо, що у противника ще достатньо не виснажених сил і ресурсів для продовження тиску на Україну. Але ми впевнені, що перемога буде на боці України і всього цивілізованого світу.

У такій складній ситуації ми чітко усвідомлюємо свою роль і місце у порядках визвольної боротьби. Як керівник Одеської області, вважаю своїми основними завданнями – всебічну підтримку наших військових, сусідньої Миколаївської області, підтримку тимчасово переміщених осіб, нарощування наших економічних можливостей і беззаперечно захист населення та створення сприятливих умов для його життєдіяльності. Перед нами щодня зберігаються виклики – економічні, енергетичні, соціальні: відновити повністю шкільне навчання в режимі офлайн, забезпечити медицину для людей, дати переселенцям житло, гарантувати одеситам роботу, захистити енергетику, бо це все дуже важливо зараз, особливо – напередодні зими.

Я вже зазначив, що російські окупанти завдавали чимало руйнувань житловій та соціальній інфраструктурі Одещині. Нині Одеська обласна військова адміністрація активно відбудовує зруйновані об’єкти. Бо розуміємо, що відбудовувати треба не лише тоді, коли стихне зброя. Об’єкти критичної інфраструктури потребують відновлення вже зараз. Саме тому ми виконуємо поставлені перед нами завдання Президентом України Володимиром Зеленським і в максимально стислі терміни намагаємось реалізовувати оперативне відновлення критичної інфраструктури, мережі тепло-, електро-, газо-, водопостачання.

У селищі Дачне проводиться тендерна процедура із закупівлі робіт по ремонту пошкоджених фасадів та заміни скла будівель школи та будинку культури. В Сергіївці виконані роботи з заміни скла у будівлях школи та дитячого садочку, а також укладено договір на виконання робіт з заміни вікон в чотирнадцятиповерховій багатоквартирній будівлі. В Одесі, в ЖК «Тірас», проведено роботи з відновлення перекриття поверхів, внутрішніх та зовнішніх стін багатоквартирного будинку, розпочато відновлення електропостачання, опалення, водопостачання та ліфтів. Зазначу, що для проведення відновлювальних робіт з обласного бюджету вже виділено майже 11 мільйонів гривень. Сьогодні Одещина об’єднана в нашому захисті і в нашій відбудові!

З 24 лютого морські ворота були на замку. Заблоковані російським флотом та протикорабельними мінами в портах Одеської області та кораблях на рейді опинилися замкненими сотні тисяч тонн вантажів. Частину вдалося вивезти автотранспортом і залізницею. То ж питання відновлення роботи портів для керівництва нашої держави було критично важливою умовою запуску української економіки.

Саме тому, за минулі 200 днів Одесу та Одеську область відвідали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, посли Великої сімки, президент Євросоюзу Шарль Мішель, Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш, Генеральний секретар Міжнародної морської організації Кітак Лім, міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас, віце-президент німецького Бундестагу Катрін Гьорінг-Екардт та багато інших.

Варто зазначити, що за результатами цієї роботи, міжнародних зустрічей та переговорів було надано старт для роботи портів Великої Одеси, що стало одним з найголовніших досягнень останнього часу. Завдяки роботі наших трьох найбільших портів Одеси, Чорноморська та Південного в рамках зернової ініціативи ООН, з 1 серпня вже вивезено на експорт більше 2,6 млн тон аграрної зернової продукції. Кількість суден, що приймають участь в цій ініціативі з кожним днем все збільшується і зараз їх вже більше 110.

Сподіваюсь, що у найближчому майбутньому ми зможемо не тільки забезпечити відвантаження зернових та інших категорій товарів, а ще й забезпечувати імпорт. Робота наших портів дає Україні додаткові можливості як для підтримки своєї економіки, так і вирішення глобальних проблем голоду.

Війна створила можливості для зростання у трьох дунайських портах – Ізмаїльського, Ренійського та Усть-Дунайського. Певний період це були єдині три порти з 13, які змогли повноцінно працювати. У мирний час на них припадало трохи менше ніж 5% експорту. Нами відпрацьовано і забезпечено стабільну роботу логістичних маршрутів відправлення зернових вантажів через порти Дунаю. Зазначу, що переробка вантажів через дунайські порти – Рені, Ізмаїл, Кілія зросла більше ніж у 2,6 рази, у тому числі експорт у 3,2 рази. За 8 місяців 2022 року портами Дунаю перевалено 3,4 млн тонн зернових.

Окрім цього відкрито рух каналом гирла Бистре суднового ходу з річки Дунай до Чорного моря. Станом на сьогодні 180 торговельних суден з українською аграрною продукцією пройшли каналом гирла Бистре (337 разом із Сулінським каналом).

Відновлено залізничне сполучення з Республікою Молдова, а саме відкрито оновлену залізничну ділянку Березине (Україна) – Басарабяска (Молдова) протяжністю 20,9 км, яка не працювала понад 20 років. Відновлення цього маршруту стало життєвонеобхідним на тлі постійних атак мосту через Дністровський лиман російськими окупантами. Відтепер маємо альтернативу – головний залізничний маршрут для сполучення Одеси та Дунайських портів – «Рені» та «Ізмаїл» надійно підключений до залізничного сполучення.

Розраховуємо, об’єм вантажоперевезень складе 10 млн тонн на рік.

З метою вирішення проблем, пов’язаних з завантаженістю автодоріг в напрямку портів річки Дунай та «Великої Одеси» вже завершено будівництво майданчиків для відстою вантажного транспорту в Ізмаїльському районі, загальною площею 4,7 гектарів. Організована робота для подальшого будівництва таких майданчиків на загальній площі близько 48 гектар.

З метою збереження асфальтного покриття автодоріг ведеться робота щодо відновлення пунктів габаритно-вагового контролю. На сьогодні вже відновлено роботу такого пункту на КПП «Дачне».

Зважаючи на те, який вплив сьогодні має агросектор на економіку нашої області хотілось би зазначити, що одеськими аграріями в умовах воєнного стану завершено збирання ранніх зернових, зернобобових культур та ріпаку. Всього намолочено – більше 2,5 млн. тон, а показник середньої урожайності складає – 25,6 центнера з гектара. Окрім цього розпочато збирання пізніх зернових культур, соняшнику та винограду, а також стартував посів озимого ріпаку під врожай 2023 року.

Хочу відзначити, що ми не залишаємося осторонь і екологічних питань. З метою збереження природного середовища певних територій нашої області розроблено Регіональну програму з охорони довкілля на 2022 рік. В рамках цієї програми вже відновлюється екологічний стан озер Катлабух та Китай. На реалізацію заходів програми з обласного бюджету виділено 12 млн. грн.

Вперше за 20 останніх років, запущено водне пасажирське сполучення між Овідіополем та Білгород-Дністровським. В період з 11 серпня вже перевезено більше 3 тисяч пасажирів.

Спільно з керівництвом НЕК “Укренерго” працюємо над стартом будівництва повітряної лінії 330 кВ «Новоодеська – Арциз». Мета цього проекту – підвищити надійність і якість електропостачання у південній частині Одеської області. Загальна площа цієї зони – 12,59 тисяч кв. км, що становить 39% території області. На мою думку – це ефективний засіб підвищення як надійності електропостачання, так і якості електроенергії в Одеському регіоні. Саме тому, при Одеській ОВА створена і працює робоча група, яка аналізує картографічний матеріал з варіантами проходження траси повітряної лінії, розробляє та надає відповідні пропозиції щодо початку реалізації проєкту з будівництва повітряної лінії і готує усі необхідні документи аби чітко провести усі роботи.

У сфері житлово-комунального господарства та енергоефективності в рамках заходів з підготовки до опалювального сезону вже забезпечено готовність суб’єктів ЖКГ на рівні 88%, а 10% котелень Одеської області переведені на альтернативні види палива. Також для забезпечення резервним водопостачанням проводяться підготовчі заходи з буріння артезіанських свердловин у чотирьох обласних закладах охорони здоров’я та військовому шпиталі.

Чи не найголовніше завдання стоїть зараз саме перед фахівцями будівельної галузі – відбудувати країну та відновити економіку. Одеські будівельні компанії теж разом з нами і попри реалії сьогодення продовжують будувати, відновлювати знищені ворогом об‘єкти, виготовляти будівельну продукцію та допомагати територіям повертатись до життя.

З перших днів війни для забезпечення обороноздатності міста і області та на потреби регіону з відновлення пошкодженого майна будівельними компаніями передано скло, будівельні блоки, шифер, цемент, плити перекриття, швелер, ліс кругляк.

Ведеться робота з підвищення обороноздатності міста Одеси та Одеської області – забезпечення мішками з піском та бетонними блоками об’єктів критичної інфраструктури та блокпостів, надається спецтранспорт для будівництва фортифікаційних споруд. Відзначу, що це відбувається без залучення коштів з державного чи обласного бюджету. Також щоденно залучається будівельна техніка для будівництва оборонних рубежів.

Разом з представниками компаній забудовників житлових будинків сформовано та надано до Офісу Президента України перелік квартир для забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб, що втратили житло. А з громадами області відпрацьовано питання щодо виділення земельних ділянок під будівництво житла для внутрішньо-переміщених осіб та передано ці дані до Міністерства розвитку громад та територій України.

Поступово починає працювати і дорожньо-будівельна галузь: вже зроблено ямковий ремонт на площі 115,6 тисяч квадратних метрів дорожнього покриття автомобільних доріг загального користування місцевого значення та 67,7 тисяч квадратних метрів вулиць комунальної власності у населених пунктах області. Окрім ямкового ремонту проводяться роботи по нанесенню дорожньої розмітки, встановленню дорожніх знаків, облаштуванню узбіч і тротуарів, розчищенню чагарників.

За рахунок авансових платежів 2021 року проведено капітальний ремонт більше трьох кілометрів автомобільної дороги у Білгород-Дністровському районі.

Окрім цього хочу повідомити, що за рахунок того, що з обласного бюджету виділено фінансування у розмірі 4,5 млн. гривень, продовжились протиаварійні-невідкладні роботи в Одеській обласній філармонії.

Як бачимо, економічний фронт не менш важливий, ніж військовий. Саме тому ми доклали максимум зусиль для відновлення роботи регіонального бізнесу. Для підтримки сталої соціально-економічної обстановки Одеською обласною військовою адміністрацією проводяться заходи щодо стабілізації цін на продукти харчування. Нам вдалось не допустити повної зупинки функціонування економічного середовища – на сьогодні працюють понад 80% суб’єктів господарювання в області. Продовжується активне впровадження Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», завдяки чому бізнес області продовжує працювати та розвиватися. Так, з лютого по вересень 2022 року кількість укладених кредитних договорів зросла більш ніж на 600. Сума виданих кредитних коштів зросла на 2,5 млрд грн та становить понад 8,9 млрд грн.

Тримаємо на контролі питання бронювання – понад 2000 працівників підприємств різних форм діяльності заброньовані, що також допомогло не зупинити роботу промисловості та сфери торгівлі. Наразі проводиться погашення заборгованості заробітної плати перед працівниками різних підприємств – вже погашено боргів на суму 14 мільйонів гривень.

В рамках реалізації програми Президента України «Сусіди», підготовлено понад 215 тисяч продуктових наборів для жителів Миколаївської області. Також ми долучились до забезпечення продовольчими товарами 9 областей та міста Києва в найбільш кризові дні війни: 387 контейнерів з харчовими продуктами (м’ясо, крупи, фрукти, овочі, консерви, кондитерські вироби) були зібрані та направлені відповідно до потреб до Чернігівської, Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Сумської, Харківської та Київської областей. Бути надійним економічним тилом – це прояв відданості нашій державі.

З перших днів вторгнення російських окупантів стоять на захисті рідної України у територіальній обороні та в лавах Збройних Сил 859 працівників закладів освіти з Одещини, з них 292 педагоги та 214 студентів. Всі учасники освітнього процесу єдиним освітянським фронтом допомагають ЗСУ і теробороні приготуванням їжі, плетінням сіток, пошиттям спеціального одягу, виготовленням металевих «їжаків» для блокпостів – паралельно при цьому виконуючи свої безпосередні обов’язки.

Із 855 закладів дошкільної освіти, в яких виховувалося понад 63 тисячі вихованців, після призупинення освітнього процесу свою роботу відновив 21 дитсадок, що працював у режимі неповного робочого дня, чергових груп та 148 закладів – дистанційно.

Вже на третій тиждень війни 737 шкіл, 28 закладів професійно-технічної освіти, 54 заклади вищої освіти відновили освітню діяльність в онлайн-форматі. Усі заклади освіти в Одеській області успішно завершили попередній навчальний рік, забезпечили замовлення та видачу документів за різними рівнями навчання для всіх випускників області – це близько 42 тисяч документів про загальну середню освіту, майже 7 тисяч свідоцтв та дипломів кваліфікованого робітника; 100 випускників закладів загальної середньої освіти Одещини, які перебували за межами країни.

З метою забезпечення організованого та безпечного початку нового навчального року нами було організовано підготовку закладів освіти, з яких 79 розпочали свою роботу в очному форматі, 267 обрали змішану форму навчання і 391 працюють дистанційно. Максимальна кількість закладів освіти обладнані або продовжують обладнання укриттів для забезпечення безпеки здобувачів освіти під час повітряних тривог. Очікуємо, що кількість тих, хто бажає навчатися очно, буде зростати і кількість навчальних закладів, що забезпечать такий формат, відповідно буде збільшуватися.

Освітянська родина Одещини поповнилася учнями та працівниками із тих регіонів нашої держави, де ведуться бойові дії. На сьогодні до закладів дошкільної освіти зараховано 876 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, 4768 учнів у заклади загальної середньої освіти, 100 педагогічних працівників.

Майже половина населення України зазнала суттєвих потрясінь – люди були змушені переселитися у інші безпечніші області чи виїхати за кордон, а хтось не зміг вибратись через окупацію або через знищену дорожню інфраструктуру чи недостатню кількість ресурсів для цього. Внутрішньо-переміщені особи – це новий виклик для нашої країни, тож важливо розуміти, як оптимально організувати підтримку таких людей у воєнний період.

В Одеській області на даний час створені умови для ефективної підтримки внутрішньо переміщених осіб в місцях їх прибуття із залученням транспортних компаній та волонтерських центрів. В середньому за місяць реєструється від 16 000 до 20 000 осіб. Як приклад, лише за минулі два місяці в Одеській області зареєстровано близько 33 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

В області відпрацьовано алгоритм розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Інформацію щодо можливостей прихистку на території області розміщено на всіх вокзалах та станціях міста Одеси. На залізничному вокзалі та на автостанціях Одеси працюють співробітники структурних підрозділів обласної військової адміністрації спільно з Одеською районною військовою адміністрацією та міським центром соціальних служб. Біля залізничного вокзалу організовано автобуси для відправлення переселенців до Березівського, Роздільнянського та Подільського районів області.

У той же час, враховуючи зростання інтенсивності бойових дій, спрямованих на деокупацію певних територій нашої країни, очікується зростання потоку ВПО, а на певних територіях може бути оголошена евакуація мирних мешканців. Тому, військово-політичним керівництвом України для Одеської області визначено завдання створити додаткові 49 тисяч місць для розміщення евакуйованого населення. Нами вже проведено відповідну роботу і визначено, що на даний час ми маємо лише 13 тисяч вільних місць, чого як ви самі розумієте недостатньо, враховуючи те, що 70% будівель, де вони розташовані, потребують поточного або капітального ремонту, дообладнання меблями та засобами для обігріву.

Забезпечена евакуація дітей до 18 років з підвідомчих Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської ОВА дитячих будинків-інтернатів. Зокрема, 12 дітей до Закарпатської області та 15 дітей до Івано-Франківської області. Організована подорож 47 дітей до Туреччини та 25 дітей до Польщі.

З перших днів війни працює телефонна «гаряча» лінія з питань розміщення та допомоги ВПО, куди вже надійшло 1969 звернень. А за результатами роботи телефонної гарячої лінії «Ми на зв’язку» оброблено 11 848 звернень.

За минулі 200 днів система охорони здоров’я та медичні працівники продемонстрували надзвичайну стійкість. Багато з них самі постраждали від війни, але продовжують працювати, щоб рятувати життя. Одеська медицина злагоджено і професійно працює за воєнних реалій. Відзначу, що нашій регіональній системі охорони здоров’я вдається надавати громадянам медичні послуги в повному обсязі, у нас працюють лікарні і лікарі, в усіх медичних закладах міста і області обслуговують переселенців. Ми робимо все для того, щоби наша служба медичної допомоги та умови роботи медиків, які ми покращуємо, підтримали жителів Одещини та тим самим підвищився рівень надання медичної допомоги населенню.

За минулі півроку 12 закладів охорони здоров’я отримали 20 автомобілів швидкої екстреної медичної допомоги, які надійшли у вигляді гуманітарної допомоги. Для забезпечення безперебійної роботи лікарень Одеської області закуплено більш ніж 75 генераторів, що дозволить, в критичних умовах, мати автономне електроживлення.

За цей період значно покращилась матеріально-технічна база лікарень: Одеська область отримала 27 апаратів УЗД, які були розподілені для закладів охорони здоров’я; передано 8 пересувних рентгенів; 54 апарати вакуумної терапії отримали заклади охорони здоров’я області, які надають стаціонарну медичну допомогу пораненим. Окрім цього 10 апаратів штучної вентиляції легень отримали пологовий будинок № 1 в Одесі, Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, Саратська, Болградська, Балтська, Любашівська, Березівська, Кодимська, Роздільнянська та Захарівська лікарні. 13 моніторів пацієнта з аксесуарами розподілені до 13 закладів охорони здоров’я області. Нові рентгенівські діагностичні апарати встановлено в Одеському регіональному клінічному протипухлинному центрі та в Одеській обласній клінічній лікарні.

В рамках обласної цільової програми «Здоров’я Одещини 2022-2023», для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні закуплено та встановлено комп’ютерний томограф на 32 зрізи, кисневу станцію та апарат «штучної нирки» HF 440. Також чітко відпрацьовано питання щодо забезпечення закладів охорони здоров’я області медичним киснем: кисневі концентратори були розподілені до Любашівської, Арцизької, Подільської, Роздільнянської, Березівської та Балтської лікарень.

Війна випробовує нас на міцність, але упевнено скажу, що під час війни система охорони здоров’я Одещини показала свою працездатність і професоналізм.

Війна і воєнний стан звичайно пригнічують одеситів та мешканців Одеської області, але при цьому – відкривають колосальні резерви мужності, консолідують в рішеннях та зусиллях, відкривають нові виміри у підтримці один одного. І найголовніше — на Одещині упевнені, що Перемога України – безсумнівна! В цьому ми вже переконали весь світ. То ж віримо в Збройні сили України і разом наближаємо нашу перемогу!»

Фото: ООВА

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