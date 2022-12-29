Враг осуществил 29 декабря массированный ракетный удар по Украине

После ночной атаки дронов-камикадзе, враг атакует Украину 29 декабря по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования из самолётов стратегической авиации и кораблей.

Также наблюдается высокая активность тактической авиации захватчиков.

В Одесской и Днепропетровской областях с началом воздушной тревоги были полностью отключены жители от света, чтобы избежать значительных повреждений из-за возможных ракетных попаданий в объекты критической инфраструктуры.

Сегодня общественный электротранспорт Одессы вышел на маршруты по расписанию, однако из-за отмены лимитов на электрическую энергию прекратил свою работу.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко обратился к одесситам со словами: «Противник совершает массированный ракетный удар по Украине. Сейчас над областью работает ПВО. Прошу жителей находиться в укрытиях, не снимать или комментировать работу подразделений противовоздушной обороны, и ждать официальных сообщений».

Обломки крылатой ракеты, сбитой ПВО, попали в жилой дом в селе Степовое Раздельнянского района Одесской области. Последствия уточняются.

В 10.10 Марченко сообщил в Telegram-канале: «Подразделениями противовоздушной обороны над областью была сбита 21 ракета!!! Обломки одной из вражеских ракет попали в жилой дом, к счастью, пострадавших нет. К сожалению, вследствие попаданий есть повреждение энергетической инфраструктуры, поэтому по области происходят экстренные отключения электроэнергии. Все службы на местах и работают».

На это время известно, что над Сумщиной сбита одна ракета, по информации ОК «Север».

Обломками сбитой ракеты повреждены два частных дома и припаркованный автомобиль в Дарницком районе Киева (информация по жертвам уточняется), повреждены промышленное предприятие в Голосеевском и детплощадка в Печерском районах Киева. И-за падения обломков ракет на железнодорожные пути на правом берегу Киева поезда городской электрички в направлении из Дарницы до Центрального вокзала временно следуют в объезд, – сообщила «Укрзализныця».

90% Львова – без света. Трамваи и троллейбусы по городу не курсируют. Есть перебои с водоснабжением. Объекты критической инфраструктуры переходят к работе дизель-генераторов, — сообщил мэр города Андрей Садовый.

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