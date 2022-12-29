В бою за Украину погиб житель Одесской области Валентин Прокопов, светлая память

В Нерубайском простились с Валентином Прокоповым, который погиб под Бахмутом.

Об этом сообщили в Нерубайском сельском совете.

«Валентин до конца с честью и достоинством исполнял свой гражданский и военный долг. Трудно и болезненно воспринимать смерть наших защитников… Труднее всего найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых Валентина. Оборвалась жизнь, мечты и надежды… Светлая память о мужественном Герое, который отдал свою жизнь за Украину, навсегда останется в сердцах родных, близких и всех, кто знал, уважал и любил Валентина. Вся громада искренне разделяет невыразимую боль невосполнимой потери», — говорится в некрологе.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении погибли одесские теробороновцы Алексей Андронов с позывным «Японец» и Константин Рудой с позывным «Адиль».

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Нерубайская громада/Facebook

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