1 октября, 9.00: почтим память тех, кто отдал свою жизнь ради Украины

В Украине новая традиция — в День защитников и защитниц Украины, 1 октября, по всей стране состоится масштабная минута молчания в память обо всех погибших воинах.

«Впервые этот день – Покров день – будет 1 октября. И давайте сделаем для этого дня нашу новую традицию. 1 октября. Девять утра. Где бы вы ни были – на центральной улице вашего города или просто дома, – давайте на минуту остановимся и почтим молчанием память наших павших защитников и защитниц и подумаем о тех, кто сейчас в бою, на боевых задачах, на постах. Кто защищает – во всех смыслах этого слова – наш народ и государство», — подчеркнул Зеленский в своём видеообращении 30 сентября.

Почтим минутой молчания и защитников из Одесской области.

10 августа 2023 года в лечебном учреждении Киева остановилось сердце раненого бойца — 28-летнего Александра Зотика — жителя села Семёновка Староказацкой общины Одесской области.

Александр окончил в своё время местную гимназию. Уйдя на фронт, оставил дома маму, жену, маленького сыночка, сестрёнку и братика. Прощание с героем прошло в Белгород-Днестровске.

Одесса News информировала о гибели 9 августа 2023 года во время выполнения боевого задания под Красногоркой Донецкой области старшего оператора-огнемётчика, младшего сержанта из Рени Романа Гаврилюка.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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