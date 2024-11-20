Дания пообещала Украине 130 млн евро на развитие оборонной промышленности

Дания предоставит Украине 130 млн евро на развитие оборонной промышленности, в частности, производства украинских ракет и дронов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил по результатам встречи с Премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен, которая приехала в Украину с визитом.

Глава государства поблагодарил Данию, весь датский народ и лично Мэтте Фредериксен и её команду за помощь Украине.

В целом, Дания предоставила уже более 20 пакетов оборонной поддержки, а также вместе с Украиной создала специальную модель развития украинской промышленности.

«Она позволяет объединять другие страны вокруг инвестиций в производство оружия в Украине. Это артиллерия, наши «богданы», а также ракеты, дальнобойные дроны. Мы будем и дальше развивать такое наше сотрудничество», – отметил Президент.

Одна из главных тем переговоров – ключевые направления отношений: двусторонних и с партнёрами. Отдельное внимание – совместной работе на уровне европейских институций, ведь во второй половине следующего года Дания будет председательствовать в ЕС.

Мэтте Фредериксен заявила, что Украина должна победить в этой войне, поэтому Дания оказывала и будет оказывать помощь, поддерживать оборонную промышленность.

«Мы уже видим, на что способна ваша оборонная промышленность. Мы понимаем, что эти инвестиции приводят к реальному влиянию на поле боя», – сказала Премьер-министр Дании. Она также добавила, что результат этой войны будет определять будущее не только Украины, но и Европы.

«Вы принадлежите к нашей евроатлантической семье, вы принадлежите к пространству НАТО, ЕС, и мы будем вас поддерживать в ваших следующих шагах во время председательства Дании в ЕС, где основным приоритетом будет расширение ЕС», – подытожила Мэтте Фредериксен.

Фото и видео: официальный сайт Президента Украины

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