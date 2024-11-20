США закрыли посольство в Киеве и предупредили о возможной атаке 20 ноября

Соединённые Штаты располагают информацией о возможной «значительной» воздушной атаке против Украины 20 ноября.

Об этом информирует сайт посольства США в Украине.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а сотрудникам посольства даны указания укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», – говорится в сообщении.

Предупреждение адресовано гражданам США, находящимся в Украине, так как речь идёт об опасности для них по всей стране.

Американцам в Украине рекомендовали следить за сообщениями в СМИ, заранее присмотреть укрытие и укрыться в нём в случае объявления тревоги.

Одесса News информировала, что президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары по территории страны-агрессора России американскими ракетами большой дальности ATACMS.

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