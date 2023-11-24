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  4. В бою за Украину погиб житель Южного Сергей Карпунин, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Южного Сергей Карпунин, светлая ему память

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12 сентября во время боевого дежурства погиб водитель зенитного взвода четвёртой радиолокационной роты в/ч А0416, солдат ВСУ, житель города Южный Одесской области Сергей Карпунин.

Об этом сообщал в Facebook Южненский городской совет.

Сергей 17 мая 2022 года отправился на защиту Украины. Ему было 49 лет.

14 сентября в Южненской громаде объявили День траура.

Одесса News информировала, что 16 сентября 2022 года в районе населённого пункта Правдино Херсонского района Херсонской области погиб младший сержант Александр Павленко, житель Одесской области. Его удалось похоронить лишь через год — 14 сентября 2023 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Підслухане Южне/Facebook

Видео: tvMIG Yuzhny

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