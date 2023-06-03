Одесса получила машину скорой помощи в дар от Италии

2 июня с гуманитарной миссией в Одессу приехали представители Итальянского Национального высшего института гражданской защиты, доставившие машину скорой помощи.

По сообщению на официальном сайте «Одесса» горсовета, вместе с машиной прибыли таже и расходные медицинские материалы, в частности, для проведения оперативных вмешательств.

«Мы благодарны за эту помощь, особенно актуальную в наших реалиях. Наши друзья постоянно нам помогают! Так что, продолжаем работать дальше и вместе приближаем победу!» – сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Отмечается, что гуманитарный груз уже передан одной из городских больниц интенсивного лечения, где недавно было открыто современное приёмно-диагностическое отделение и созданы все условия для предоставления ургентной помощи.

Как сообщала Одесса News, благодаря надёжным партнёрам одесского региона с Люблинским воеводством Республики Польша, Одесская область в мае 2023 года получила помощь в виде автомобиля скорой помощи, которая будет работать в Захаровской многопрофильной больнице в Раздельнянском районе.

Фото: «Одесса»

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