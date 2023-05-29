Польские партнёры передали Одесской области автомобиль скорой помощи

Благодаря надёжным партнёрам одесского региона с Люблинским воеводством Республики Польша, Одесская область получила помощь в виде автомобиля скорой помощи, которая будет работать в Захаровской многопрофильной больнице в Раздельнянском районе.

Об этом в Facebook сообщает Одесская облгосадминистрация.

Отмечается, что ключи от авто передал Вице-маршалек Люблинского воеводства Збигнев Войцеховский.

«Этот автомобиль станет помощником в тяжёлых ситуациях и поможет нашим медикам быстро и эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. Он оборудован современными медицинскими приборами и инструментами, которые позволят медицинским работникам оказывать неотложную помощь нашим гражданам. Этот шаг в развитии нашего партнёрства с Люблинским воеводством подчёркивает важность международного сотрудничества и готовность наших друзей помогать нам в трудные моменты. Мы искренне благодарны Люблинскому воеводству за поддержку и этот важный подарок», — отметил и.о. главы Одесской областной государственной администрации Борис Волошенков.

Как информировала Одесса News, в апреле 2023 года польская компания Auto Partner SA и Благотворительный Фонд «Братское сердце» предоставили очередную партию гуманитарной помощи одесситам.

Фото: ООГА

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