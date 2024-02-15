Украинские перевозчики начали акцию по блокированию польских грузовиков

Украинские перевозчики начали акцию протеста возле КПП «Ягодин-Дорогуск». Бастующие планируют останавливать и препятствовать движению по Украине водителям польских грузовиков.

Об этом пишет Суспільне.

Отмечается, что акция возле международного пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск» украинских перевозчиков, собравшихся в ответ на действия польских фермеров, носит мирный характер.

На границу колонной приехали 15 грузовиков украинских перевозчиков и около 20 легковых автомобилей. На грузовиках водители разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках.

На месте проведения акции дежурят правоохранители.

Как долго продлится акция, пока не известно. Предварительно, украинские перевозчики планируют находиться на границе до 10 марта.

Одесса News информировала, что 11 февраля возле границы с Украиной в Дорогуске польские протестующие остановили три украинских грузовика и высыпали на дорогу зерно из них.

12 февраля посольство Украины в Польше озвучило требование наказать виновных за содеянное польскими фермерами.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заявило, что уничтожение польскими фермерами украинского зерна не имеет ничего общего с мирными протестами.

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский от имени польских фермеров попросил прощения за то, что в районе пропускного пункта «Дорогуск» они высыпали зерно из нескольких украинских фур.

Польские аграрии 9 февраля приступили к новому блокированию дорог по всей стране, а также пунктам пропуска на польско-украинской границе, которое будет продолжаться до 10 марта.

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