Польские фермеры продолжили блокировать движение украинских грузовиков на границе

4 июня польские фермеры заблокировали грузовой участок в пункте пропуска «Рава-Русская – Гребенное». Идёт полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

5 июня блокирование продолжилось, сообщает спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«Блокировка продолжается. Без изменений», — рассказал он Укринформу.

Пограничники сообщили, что при блокировке грузового участка в КП «Рава-Русская — Гребенное» в направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами. Пропуск остальных категорий транспортных средств в обоих направлениях будет проводиться постоянно.

Одесса News информировала, что 13 мая 2024 года Европейский союз продлил отсутствие пошлин и квот для Украины ещё на год.

15 апреля 2023 года правительство Польши запретило импорт и транзит украинской агропродукции. В список запрещённых продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мёд и т.д. В январе 2024 года через пункты пропуска «Краковец – Корчова», «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Гребенне», которые блокировали польские перевозчики, было возобновлено движение грузовиков.

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