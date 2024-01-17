Польские перевозчики прекратили блокаду всех пунктов пропуска с Украиной, на долго ли

Через пункты пропуска «Краковец – Корчова», «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Гребенне», которые блокировали польские перевозчики, возобновлено движение грузовиков.

Об этом 16 января информирует Госпогранслужба Украины.

О завершении блокировки границы перед пунктами пропуска «Краковец – Корчова» и «Рава-Русская – Гребенне» ГПСУ сообщила в 17.19.

«Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в обоих направлениях осуществляется в обычном режиме… В настоящее время въезда в Украину перед этими пунктами пропуска ожидают почти 700 грузовиков», – говорится в сообщении.

О разблокировании пункта пропуска «Ягодин – Дорогуск» пограничники известили в 20.41. По информации от Пограничной стражи Республики Польша, в 20.00 польские перевозчики завершили акцию протеста на границе.

Разблокирование погранпунктов произошло благодаря подписанному в Варшаве соглашению между правительством и перевозчиками. Блокада снята до 1 марта, т.е соглашение является лишь первым этапом диалога, и «нужно сделать всё возможное, чтобы эта блокада снова не возобновилась», отметил посол Украины в Польше Василий Зварыч в комментарии Укринформу.

Одесса News информировала, что с ноября 2023 года польские перевозчики начали блокировать движение грузовиков в четырёх пунктах пропуска на украинско-польской границе: «Ягодин – Дорогуск», «Краковец – Корчова», «Рава-Русская – Гребенне» и «Шегини – Медыка». Они требовали восстановления системы разрешений или квот для украинского транспорта, а присоединившиеся к блокаде польские аграрии в пункте пропуска «Шегини – Медыка» выдвинули требования по поводу ввоза украинского зерна на территорию Польши.

22 декабря от польских властей прозвучало несколько обещаний снять блокаду границы до конца декабря. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил о необходимости «восстановить условия честной конкуренции, чтобы все получали выгоду от торговли и транспорта».

16 января польские перевозчики достигли соглашения с правительством и пообещали прекратить свой протест.

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