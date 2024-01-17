Воздушное командование «Юг» уточнило детали ночного обстрела Одесской области

В ночь на 17 января враг атаковал южные регионы ударными беспилотниками типа «Shahed-131/136», 10 из которых были уничтожены Силами и средствами воздушного командования «Юг», а ещё 2 сбиты другими подразделениями Сил обороны юга Украины.

Об этом в Facebook сообщает служба по связям с общественностью Воздушного командования «Юг» ВСУ.

Отмечается, что 11 беспилотников уничтожены в Одесской области, подавляющее большинство которых упали в море, и 1 — в Николаевской области. Также за прошедшие сутки на Херсонщине уничтожен российский разведывательный БПЛА «Орлан-10».

По словам председателя Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука, «сложная ночь для Одессы, но большое спасибо подразделениям Сил обороны юга, мобильным огневым группам, в составе которых действуют бойцы территориального подразделения «Одесщина» Украинской добровольческой армии. Максимально эффективно отразили вражескую «шахедную» атаку».

Одесса News информировала, что обломками нескольких сбитых дронов и взрывной волной повреждены многоквартирные дома и магазины в Приморском районе Одессы. В нескольких местах произошли возгорания — горели квартиры и автомобили мирных жителей. Есть трое пострадавших от ночного обстрела 17 января.

Фото: Сергей Братчук/Telegram

Инфографика: Воздушное командование «Юг»/Facebook

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