В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Берег, светлая ему память

24 октября на фронте погиб стрелок 2-го отделения 2-го взвода 3-й стрелковой роты солдат Дмитрий Берег из города Черноморск Одесской области.

Об этом сообщает Черноморский городской совет.

Дмитрий Берег выполнял боевое задание по защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины вблизи населённого пункта Терны Донецкой области.

Ему был 51 год.

Прощание с погибшим воином прошло 28 октября в Черноморске.

Одесса News сообщала о гибели 20 октября 2023 года в ходе ведения боевых действий на Донецком направлении жителя села Табаки Болградской громады Одесской области, 41-летнего старшего солдата Евгения Марчева.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Черноморский горсовет

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