В Одессе найдена ещё одна жертва вражеского ракетного обстрела 23 июля

Стало известно ещё об одной жертве ракетной атаки врага 23 июля.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», тело женщины было найдено в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома по ул. Парковой.

Отмечается, что личность погибшей устанавливается.

Одесса News информировала, что 23 июля во время ночного вражеского ракетного обстрела в Одессе один человек погиб, одного человека спасатели успешно деблокировали, 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребёнка госпитализированы.

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