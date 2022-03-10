10 марта из Одессы уйдёт эвакуационный поезд из 19 вагонов

Акционерное общество «Укрзализныця» обнародовала график движения поездов на 10 марта.

Весь график поездов на 10 марта из Киева, Харькова, Днепра, Запорожья, Винницы, Одессы, Краматорска и Львова можно найти здесь.

Дополнительный эвакуационный рейс назначен из Одессы — поезд №238/237 отправлением в 22:32 — в Ужгород. В составе поезда 19 вагонов.

Одесская железная дорога совместно с Дунайским пароходством запустила новый эвакуационный маршрут Одесса – Тульча (Румыния): в 23:23 с одесского вокзала отправляется 4-вагонный поезд в Измаил с пересадкой на катер в Тульчу. Прибытие в Румынию в 10:30, Рейс полностью бесплатный.

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