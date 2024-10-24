Эксперт: Каждый месяц войны увеличивает количество невозвращенцев

Каждый месяц войны в Украине увеличивает риск миграции.

Об этом Укринформу заявила директор Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Элла Либанова.

«Если война затянется ещё на несколько лет, то возникнет риск, связанный с миграцией. Это наиболее очевидный риск. Каждый месяц войны увеличивает количество тех, кто останется за границей в конечном счёте, потому что они адаптируются, трудоустроятся», — сказала Либанова.

Она привела данные Евростата, согласно которым уровень безработицы среди украинских мигрантов составляет всего около 16-18%.

По словам эксперта, после окончания войны существует риск того, что украинские семьи будут объединяться за пределами Украины.

«Это будет зависеть от многого. Во-первых, от того, как устроятся за границей. Во-вторых, есть ли куда возвращаться. В-третьих, будут ли перспективы работы в Украине и для мужа, и для жены, и есть ли люди, которые тянут назад в Украину», — сказала Либанова.

Среди главных рисков для Украины она также назвала низкую рождаемость, чрезмерную смертность, проблемы доступности качественной медицинской помощи и образования.

Одесса News информировала, что Элла Либанова в июне 2023 года заявила, что в Украине после завершения войны будет раскол в обществе.

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