Одесский художественный музей приглашает на выставку скульптуры Юрия Зильберберга

До 1 декабря Одесский художественный музей будет знакомить своих посетителей с творчеством скульптора Юрия Зильберберга.

Скульптурная практика Зильберберга включает в себя станковую скульптуру, рельефы, монументальную скульптуру, памятники. Автор предпочитает гипс, шамот, дерево, камень, металл. Нередко создает полихромную скульптуру. Отдельную линию творчества представляет живопись и графика.

Камерные композиции часто олицетворяют образы одиночества, города, ожидания. Обозначены нотами лирической сентиментальности и меланхолии. ‍Предмет в скульптуре или графике Зильберберга почти всегда теряет свою обыденную объектность, превращаясь в своеобразный поэтический образ, в котором есть место и личным радостям, и болям автора.

Автор умеет как бы остановить момент, не доступный большинству, отразить изнанку повседневности.

Стоимость билетов150/75 гривен.

Адрес: ул. Софиевская, 5а.

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